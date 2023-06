Lunedì 5 giugno l'insediamento del nuovo sindaco Enrico Trantino

A completamento delle operazioni di verifica dei verbali elettorali della Corte d’Appello, con la proclamazione a sindaco di Catania, l’avvocato Enrico Trantino, lunedì 5 giugno alle ore 16 a Palazzo degli Elefanti, si insedierà ufficialmente nella carica di primo cittadino. A seguire, il sindaco Trantino si recherà in cattedrale per un omaggio alla Santa Patrona Agata. Da quel momento in poi il successore di Salvo Pogliese diventerà operativo ma non avrà ancora al suo fianco i componenti della Giunta, in attesa di essere completata ma che conta già Sergio Parisi (FdI), Alessandro Porto (Mpa), il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, Andrea Guzzardi (Prima l'Italia) e Alessandro Chisari (DC).