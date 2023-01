Palazzo degli Elefanti, insediato il nuovo Commissario straordinario Mattei

Si è insediato nella sede Municipale di Palazzo degli Elefanti, il Commissario Straordinario del Comune di Catania Piero Mattei, nominato dalla Regione Siciliana con l’attribuzione dei poteri del sindaco e della giunta del capoluogo etneo. Il neo commissario, accompagnato dall’assessore regionale alle Autonomie Locali Andrea Messina, è stato ricevuto al Comune dal presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, dal segretario generale Rossana Manno, dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e dal Comandante dei vigili urbani Stefano Sorbino. Presente anche il vice commissario Bernardo Campo.

Piero Mattei ha prestato servizio nelle prefetture di Enna, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria (come Alto commissariato antimafia), Salerno, Oristano, Crotone e Vicenza e svolto l’incarico di commissario straordinario in diversi Comuni. Subito dopo l’insediamento ha firmato, come tradizione, il libro d’onore e si è soffermato su alcuni temi riguardanti le finanze comunali, la dotazione di personale, e i programmi dei prossimi giorni legati alla Festa di Sant’Agata. “In questo momento sono prioritarie le cerimonie legate ai festeggiamenti della Santa Patrona – ha dichiarato – ma non appena si concluderanno ci metteremo subito al lavoro per affrontare i tanti problemi della città”. Subito dopo la prima presa di contatto con il Comune, Mattei ha sottoscritto l’insediamento anche nella qualità di commissario straordinario della Città Metropolitana e si è recato dal Prefetto come primo atto istituzionale.

Messina: "Buon lavoro al nuovo Commissario"

"Al nuovo commissario straordinario del Comune e della Città metropolitana di Catania, Piero Mattei, i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutto il governo regionale". Lo afferma l’assessore alle Autonomie locali, Andrea Messina, che questa mattina a Palazzo degli Elefanti, ha partecipato alla cerimonia di insediamento dell'ex prefetto nominato dal presidente della Regione Renato Schifani, su proposta dell'assessore, alla guida del Comune e della Città metropolitana sino alle prossime elezioni amministrative. "Catania sta attraversando un momento storico molto delicato - aggiunge Messina - e sono certo che il nuovo commissario assicurerà imparzialità, autorevolezza e competenza amministrativa adeguate, visto che in passato ha già svolto, con successo, lo stesso incarico in altre città".

Consiglio straordinario alle 16

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l'Assemblea cittadina in seduta urgente per oggi, lunedì 30 gennaio alle ore 16, in aula consiliare e in videoconferenza. All'ordine del giorno la trattazione richiesta dal Commissario Straordinario riguardo all'approvazione del diniego allo stralcio parziale previsto dalla legge 197/2022, con riferimento al contenzioso tributario, per le cartelle esattoriali sino a mille euro.