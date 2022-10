L'insediamento del nuovo presidente della Regione Siciliana sarà venerdì 14 ottobre

L'insediamento del nuovo presidente della Regione Siciliana e il conseguente passaggio di consegne con il governatore uscente Nello Musumeci si svolgeranno veenrdì 14 ottobre alle 10,30 a Palazzo Orléans, in Sala Alessi, a Palermo. A 17 giorni dall'inizio lo spoglio per le elezioni regionali siciliane (si è votato il 25 settembre insieme alle politiche) invece mancano i dati definitivi quindi non possono essere attribuiti i seggi e dichiarare eletti i deputati regionali.

Sono state scrutinate 5251 sezioni su 5298. Mancano 42 sezioni nel Siracusano (42 nel capoluogo e una a Lentini); due ad Agrigento; due nel Comune di Villalba, nel Nisseno. Dopo il riconteggio dei voti a Messina sarebbe risultato eletto il consigliere comunale Alessandro De Leo della lista Sud chiama Nord che fa riferimento a Cateno De Luca, mentre non andrebbe all'Ars, come sembrava all'inizio, Luigi Genovese candidato del Mpa, già deputato regionale e figlio di Francantonio Genovese ex deputato nazionale e regionale di Fi.

Le schede sono state trasmesse agli Uffici centrali dei Tribunali competenti per circoscrizione. Questi ultimi stanno effettuando le verifiche determinando i voti validi ottenuti da ciascuna lista e i voti validi di preferenza di ciascun candidato. Una volta definite queste operazioni, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale comunicherà gli esiti della verifica all'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte di Appello di Palermo, e quest'ultimo determinerà' il superamento o meno della soglia di sbarramento del 5% da parte delle singole liste quindi l'attribuzione dei seggi. Il conteggio dei voti potrebbe svelare nuove sorprese come avvenuto a Messina.