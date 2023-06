Nuova Giunta, parla l'assessore Lombardo: "Al lavoro su personale e pari opportunità"

Mettere il punto sulla discriminazione di genere sul posto di lavoro. Assunzione e stabilizzazione dei precari. Un Comune sempre più "smart". Ha le idee chiare Viviana Lombardo, neo assessore con delega alle pari opportunità, digitalizzazione, personale, politiche giovanili e da ieri sera, come confermato a Cataniatoday, dei beni confiscati alla mafia. Già assessore, seppur brevemente nella precedente consiliatura, figlia d’arte (il padre, Nuccio, è stato componente dell’ultima giunta Bianco) e unica quota rosa presente in Giunta, ma la Lombardo dribbla le polemiche e le rispedisce dietro al mittente. "Proprio il centrodestra ha dimostrato con l'elezione di Giorgia Meloni di avere grandissima attenzione alle donne - commenta - e aggiungo che, talvolta, le donne possono fare politica anche meglio degli uomini. Proprio al centrodestra questo non si può criticare. Inoltre abbiamo un record di componenti donne al Consiglio Comunale, ben 11. Semplicemente, come ha detto il nostro sindaco, magari ancora i partiti non si sono trovati pronti a esprimere dei nomi e conseguentemente sono venuti fuori nomi maschili ma sono certa che, nell'arco del quinquennio, le cose possano cambiare".

E' contenta delle deleghe? In un contesto diverso, nel 2008 Giorgia Meloni partì proprio dal ministero per le politiche giovanili per fare carriera: di buon auspicio, non trova?

"Lo vedo assolutamente come un buono auspicio, anzi grazie per avermelo sottolineato. Per altro le politiche giovanili per me sono importanti perchè molti degli assessori di oggi e molti dei presidenti delle partecipate hanno fatto parte della consulta giovanile. Fino a 10 anni fa al Comune di Catania era attiva la consulta giovanile, un mini consiglio comunale dove gli esponenti di ogni associazione studentesca o universitaria potevano riportare all'Amministrazione le istanze del territorio e dei giovani. E ognuno di loro è diventato assessore, presidente di partecipate o ottimi professionisti. Mi piacerebbe quindi poterla riattivare, è un'ottima palestra".

Sempre a proposito di pari opportunità, quali sono le priorità in cima alla sua agenda?

"Sono molto contenta che mi sia stata assegnata questa delega, anche se non era scontato, al netto del fatto di essere donna. Già questa mattina avremo un incontro proprio sul tema violenza di genere alla Biblioteca Ursino Recupero. Da donna e da mamma la prima cosa che noto è che per noi mamme è difficile legare lavoro e famiglia. La pari opportunità significa consentire alla donna di poter portare avanti la propria attività lavorativa esattamente come fa un uomo. Per fare questo il Comune deve attrezzarsi come si deve, con attività non sono scolastiche ma anche ludiche e post scuola. C'è un'attenzione importante da parte del nostro sindaco nei confronti delle donne, quindi sono fiduciosa".

A proposito di politiche giovanili, ha già qualche idea su come affrontare nei nostri quartieri maggiormente a “rischio devianza”, nodi quali la mancanza di lavoro o il venir meno di stimoli progettuali o di senso civico nei nostri ragazzi?

"Noi siamo fortunati perchè a Catania il presidente del Tribunale dei lavori è il dottore Di Bella, una persona preparatissima che ha fatto della lotta alla dispersione scolastica la missione di tutta la sua vita. Conto di lavorare in sinergia con lui. Inoltre tramite i rappresentanti delle varie associazioni giovanili, possiamo avere noi amministratori contatti maggiori con il territorio e, quindi, ci affideremo anche a loro per coinvolgere quanto di più i ragazzi, soprattutto quelli dei quartieri, per evitare la dispersione scolastica o dopo la conclusione del percorso scolastico evitare che imbocchino strade che portano all'illegalità".

Sulle altre sue deleghe quali il Personale, i Servizi informatici e la Digitalizzazione, non sarà certo semplice occuparsi di risorse umane, corsi di aggiornamento, formazione ed innovazione tecnologica. Da dove comincerà?

"La delega al personale l'ho fortemente voluta. Essendo avvocato del lavoro è una delega che mi sta a cuore. La prima cosa che salta all'occhio è sicuramente la carenza di personale. Purtroppo ci sono stati troppi pensionamenti negli ultimi anni. Bisogna dunque reperire delle risorse per stabilizzare i precari e fare delle assunzioni per rimpolpare l'organico comunale. Con la digitalizzazione, strettamente connessa al personale, con l'invio di pec, l'utilizzo di spid e carta d'identità elettronica e possiamo 'bypassare' questo problema. Quindi punterò molto sulla digitalizzazione anche perchè è giusto che una città come Catania stia al passo coi tempi".

E ieri sera è arrivata anche la delega ai beni confiscati alla mafia...

"Sono stata felicissima quando ieri sera il sindaco mi ha comunicato la scelta di affidarmi anche questa delega. Tanti gli obiettivi anche in questo caso. I beni confiscati, e lavorerò in questo senso in sinergia con la Dia e la Prefettura, prevedono che al Comune vengano assegnati degli immobili che possiamo usare come sedi degli uffici comunali riducendo così i costi di fitti passivi, perchè oggi l'Ente per gli uffici paga tantissimo per affittare i locali che sono dei privati".