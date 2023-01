Piano regolatore, Gelsomino: "Anche in questa consiliatura non si è riusciti ad approvarlo"

Il capogruppo di Prima l'Italia a Cataniatoday si sofferma sull'attuale situazione e degli interventi urbanistici necessari per il futuro della città: "Il piano regolatore può cambiare le sorti di Catania. Ci sono grandi ferite aperte come quella legata a corso dei Martiri. Urbanisticamente anche la zona di San Cristoforo necessita di avere una riqualificazione. Ci sono centinaia di case abbandonate a rischio crollo, serve un piano serio". E sul vuoto istituzionale in cui è piombata nuovamente Catania afferma: "Non è possibile continuare così, la città ha bisogno di una guida. La festa di Sant'Agata è alle porte e prevede una macchina organizzativa complessa, se non ci facciamo trovare pronti si rischia una brutta figura"