Coronavirus, Razza: "Ispettori in Sicilia? Sarò io il più contento"

"In tutto il mondo e in ogni Regione d’Italia in queste ore si assiste alla crescita dei contagi, alla crescita dei ricoveri e al diffondersi dell’epidemia. In questi momenti dovrebbe esserci una responsabilità diffusa e invece proliferano polemiche. Se il ministero della Salute vorrà inviare non uno ma cento ispettori in Sicilia sarò io il più contento. Anzi lo auspico”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale per la Salute, Ruggero Razza in merito all'attuale situazione sanitaria dell'Isola, legata all'emergenza Coronavirus. L'arrivo di ispettori in Sicilia potrebbe essere deciso a breve dal Ministero per verificare eventuali carenze sull'operato del Governo regionale.