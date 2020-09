Istituto Sauro, Bonaccorsi (M5S): "Grate pericolose, serve intervento urgente"

Sono parecchie le rimostranze dei genitori per le condizioni dell'istituto comprensivo Sauro - Giovanni XXIII di via Chiesa. Al di là delle condizioni strutturali, visibili dalle facciate esterne, vi sono delle grate coperte da alcune tavole di legno nell'area esterna - percorsa dai bambini che fanno ingresso a scuola - potenzialmente pericolose. A segnalare la situazione, con una nota indirizzata all'amministrazione, è stato il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi del Movimento Cinque Stelle che ha chiesto interventi immediati per la messa in sicurezza.

Tra l'altro proprio a ridosso della scuola si trovano degli uffici comunali che avrebbero potuto rilevare la situazione non certo di "sicurezza" per gli alunni che sono rientrati in classe dopo mesi e mesi di lockdown. "La situazione è davvero assurda - dice Bonaccorsi - ed è potenzialmente pericolosa per alunni e genitori che debbono fare quel percorso per entrare. L'area è stata transennata ma servono interventi urgenti. Sono stati assicurati lavori a stretto giro ma...a scuola già iniziata! Tra l'altro nello stesso plesso vi sono direzioni del Comune...".