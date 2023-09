“L’Italia vincente. 1 anno di risultati”, la due giorni di Fratelli d’Italia

“L’Italia vincente. 1 anno di risultati” è la manifestazione di Fratelli d’Italia che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 settembre per illustrare i risultati ottenuti dal Governo Meloni, e i progetti per i prossimi quattro anni, e che rappresenta il momento conclusivo della campagna estiva, che si è svolta in numerose piazze e città d’Italia, dove attraverso i gazebo informativi sono state divulgate le attività del Parlamento e le proposte approvate.

A Catania la due giorni, che si aprirà sabato 23 alle ore 16:00, si terrà presso l’International Airport hotel di Via San Giuseppe alla rena 94 e vedrà la partecipazione dei Ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso, della deputazione nazionale e regionale di FdI, degli amministratori locali di Fratelli d’Italia, e avrà il suo clou domenica 24 mattina con il video intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Sarà una due giorni di incontri e dibattiti per far conoscere ancora meglio il tanto lavoro fatto dal governo Meloni in questo primo anno di legislatura.” – spiega il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale di FdI per la Sicilia orientale. – “Erano in tanti a scommettere contro l'Italia e contro Fratelli d’Italia e dopo 12 mesi Giorgia Meloni ha smentito tutti continuando a godere del pieno sostegno degli italiani. A Catania, dove si ritroveranno a confronto simpatizzanti, militanti e gli amministratori nazionali e locali di FdI, parleremo di quanto è stato già fatto, con particolare attenzione per gli interventi a sostegno del Mezzogiorno e della Sicilia, e di quanto abbiamo intenzione di fare nei prossimi quattro anni”.