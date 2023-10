"L'Italia vincente" a Catania sui risultati ottenuti dal governo Meloni nel primo anno di legislatura

Oltre 700 persone questa mattina presenti al Catania Airport Hotel per la manifestazione "L'Italia vincente", organizzata in contemporanea in tutta Italia da Fratelli d’Italia, per rendere conto agli italiani dei risultati ottenuti dal governo Meloni nel primo anno di legislatura. L'evento siciliano, introdotto dal senatore Salvo Pogliese coordinatore regionale di FdI per la Sicilia orientale, ha visto la presenza dei ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso che hanno illustrato alla numerosa platea quanto fatto dal Governo Meloni in questo primo anno di legislatura.

"È stata una grande dimostrazione di serietà. Per la prima volta in Italia - ha dichiarato il senatore Pogliese - il partito di maggioranza che esprime anche il Premier ha reso conto agli italiani di quanto fatto nel primo anno di legislatura del Governo. Un anno di risultati, un anno di sfide vinte, e un futuro di tanti progetti concreti per l'Italia e per la Sicilia. Perché si è parlato tanto anche di Sicilia e Mezzogiorno con i due Ministri siciliani del governo Meloni, Nello Musumeci e Adolfo Urso, che hanno testimoniato concretamente l'impegno che il Governo Meloni e la deputazione di FdI hanno dimostrato verso la nostra isola e il Sud. Siciliani che hanno fortemente colto e apprezzato questo impegno come testimonia il dato del tesseramento a Fratelli d'Italia che ha visto nella nostra isola uno straordinario incremento del 419% di iscritti nel 2023 rispetto all'anno precedente (regione con il più alto tasso di crescita in Italia) passando dai 5.688 tesserati del 2022 a ben 24.132. Ora guardiamo al futuro, perché se è vero che tanto è stato già fatto in questo primo anno di Governo, abbiamo già chiare e tracciate le linee guida per l’Italia del prossimo futuro".

Il ministro Nello Musumeci ha sottolineato nel suo intervento come “l’Italia conta nel mondo se conta innanzitutto nel Mediterraneo. Ed è qui che il governo Meloni ha restituito protagonismo alla nostra Nazione, costruendo un rapporto di affidabilità e fiducia con i Paesi del bacino euro-afro- asiatico, a cominciare dal Piano Mattei, da realizzare con gli Stati africani su un terreno di pari opportunità. In Italia abbiamo posto come prioritaria sia la valorizzazione della risorsa Mare e della economia blu, sia la messa in sicurezza del territorio, attraverso una seria politica di prevenzione della protezione civile. Abbiamo tracciato in un anno i percorsi da fare, in una prospettiva che ci vedrà impegnati per l’intera legislatura”.

Per il ministro Adolfo Urso questo primo anno di governo Meloni ha un bilancio attivo anche "in Sicilia: abbiamo cominciato salvando l'Isab di Priolo quando nessuno pensava fosse possibile ed ora siamo impegnati a trovare una soluzione per rilanciare il sito produttivo di Termini Imerese, dopo dodici anni dalla chiusura. Abbiamo destinato 45 milioni di euro a Lampedusa con una procedura d'emergenza per realizzare le opere in deroga ai vincoli, abbiamo sbloccato la realizzazione dell' osservatorio astronomico europeo fermo dal 2016. Abbiamo soprattutto delineato un futuro al Polo industriale di Catania con il sostegno agli investimenti sul digitale di Stmicroelttronics e sui pannelli solari di Enel, il più grande impianto d'Europa. La Sicilia potrà diventare il Polo di sviluppo del Mediterraneo nella duplice sfida green e digitale, pienamente compatibile con la vocazione turistica dell'Isola, e nel contempo snodo logistico portuale centrale, di cui il Ponte sullo Stretto di Messina ne sarà l' emblema. Un anno di governo per rimettere l'Italia sulla strada giusta e la Sicilia al centro della politica mediterranea". In conclusione il video messaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sottolineato come Fratelli d'Italia rappresenti "un'Italia orgogliosa e capace di dare fiducia ai suoi cittadini, che premia il merito e il talento e onora il lavoro, un'Italia con la schiena dritta e lo sguardo fiero, una Italia giusta".