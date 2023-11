Italia Viva convoca la prima asseblea proviciale

Dopo le varie fasi congressuali è stato deciso di indire, come peraltro previsto dalla statuto, la prima assemblea provinciale etnea di Italia Viva. Contestualmente si svolgerà anche l’assemblea della Città metropolitana di Catania, alla cui guida c'è Giuliano Mulè. Entrambe si svolgeranno oggi, venerdì 24 novembre, alle ore 18, presso l’Hotel Romano Palace di Catania, in viale Presidente Kennedy 28. L’ordine del giorno prevede: le comunicazioni dei due Presidenti, l’illustrazione delle linee politiche programmatiche, l’organizzazione dei Congressi comunali e di zona, le nomine dei componenti delle cabine di regia, vari ed eventuali. Giusy Infantino che presiede in tutta la provincia di Catania il partito di Matteo Renzi e Davide Faraone dichiara : "Confidiamo bella presenza di tutti gli iscritti, perché ci si prefigge di sottolineare ancora una volta l'importanza del contatto con i nostri territori e con i nostri cittadini. Dobbiamo aprire i circoli territoriali e comprendere i bisogni delle nostre comunità. È importante che ci sia una presenza di Italia Viva nelle amministrazioni locali. Questo partito, lontano dai populismi, è l'unico che può portare competenza e vicinanza alle comunità".