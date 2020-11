Porta Garibaldi, Italia Viva chiede interventi urgenti di manutenzione

Dopo l'intervento dei vigili del fuoco per i danneggiamenti dovuti dal maltempo alla Porta Garibaldi è arrivata una nota del consigliere Giuseppe Gelsomino, del gruppo Italia Viva, per chiedere all'amministrazione di avviare "nel più breve tempo possibile l'iter per la messa in sicurezza del monumento".

"E'impensabile, - continua il consigliere - che un monumento di tale bellezza sia vittima dell'incuria dell'amministrazione comunale. Più volte il nostro gruppo ha insistito per una manutenzione ordinaria, nella piazza e nel monumento. È impensabile che non funzioni l'orologio e che l'intera zona sia abbandonata da questa distratta amministrazione, spero che entro pochi giorni si possa iniziare a lavorare a questo monumento, anche se a chiedere tale intervento è un consigliere d'opposizione".