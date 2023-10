Le nuove nomine di Italia Viva dividono i renziani etnei

Giusy Infantino è stata eletta presidente provinciale di Italia Viva, mentre Giuliano Mulè è il nuovo Presidente di Italia Viva per la città metropolitana di Catania. Una decisione che ha spaccato i renziani ed arrivanp le prime dichiarazioni da parte della base storica del partito, che non ha sostenuto la candidatura di Infantino. "Infantino ha spaccato Italia Viva Catania con il 52% dei voti, risultando una figura divisiva - dichiara Carmelo Finocchiaro, ex vicecoordinatore provinciale -, mentre Mulè ha preso solo il 59% dei voti di una base ristrettissima. Questo è un chiaro fallimento perché Italia Viva Catania risulta spaccata in due e gli iscritti al partito non hanno accettato questi eletti imposti dall’alto e senza alcun riconoscimento degli iscritti dell’intero territorio provinciale. Infantino ha ottenuto il 45% dei consensi nel piccolo paesino di Mineo. Reagiremo chiedendo che Infantino e Mulè presentino immediatamente le dimissioni per ridare al partito la giusta e necessaria spinta per essere protagonisti della politica nella provincia di Catania. Nei prossimi giorni sarà convocata un assemblea del comitato Italia Viva Crescita Catania".

A questo proposito, si espresso anche David Bonaventura, coordinatore del comitato Crescita Catania. "Siamo delusi per il fatto che a Catania non ci sia stato dibattito politico. Questa situazione è frutto di una politica congelata ed è per questo motivo che Italia Viva a Catania non esiste. Sicuramente per non dare fastidio a qualcuno degli attori locali della scena politica, su questo chiediamo un chiarimento ai vertici nazionali. Vorremmo tanto intraprendere iniziative di crescita per far evolvere il partito, ma secondo i fatti attuali questo congresso si è concluso senza nessuna reale novità. Questo accade perchè le scelte della guida del partito, sia a livello comunale che provinciale, sono state verticistiche. E’ una triste considerazione perché la città avrebbe bisogno di politica vera e non di un clientelismo vario. Siamo schiavi di una lobby e in questo modo non si può fare politica, purtroppo a Catania la parentesi congressuale è stata un’ulteriore occasione persa".

Risponde a tono anche Antonella Morabito, Membro dimissionario coordinamento uscente. "Se l’attuale coordinamento si aspettava un risultato plebiscitario è rimasto deluso perché, a causa della sua inerzia politica, neanche nel comune di Mineo, dove risiedono i concittadini di Infantino, l’hanno votata in maniera plebiscitaria, pur essendo candidata unica. Situazione davvero preoccupante per il futuro del partito".