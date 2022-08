Italia Viva Catania si riunisce allo Sheraton per fare il punto sulle elezioni

A poco più di un mese dalle elezioni nazionali e regionali, Italia Viva Catania si riunisce per fare il punto della situazione: l’appuntamento è per domani, giovedì 18 agosto, alle ore 17 presso i locali dell’Hotel Four Points by Sheraton Catania di via Antonello da Messina 45 – Aci Castello. “La nascita del Terzo Polo è l’unica novità degna di attenzione e di fiducia nel panorama politico italiano. Anche in a Sicilia e a Catania dobbiamo essere all’altezza di interpretare questa sfida. Il confronto con i dirigenti dei territori è necessario a far maturare scelte condivise con l’obiettivo di mettere in campo le idee e le persone più utili a dare voce a questo progetto”. Lo dichiara il coordinatore di Italia Viva Catania Salvo Nicosia.