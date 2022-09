Elezioni regionali, Marano (M5S): “Grazie ai miei elettori, ora una donna candidata sindaco a Catania"

"Ringrazio di cuore tutti i miei elettori del collegio di Catania che mi hanno accordato un così ampio consenso. Continuerò a lavorare per tutti i siciliani e per i cittadini catanesi che hanno riconosciuto la qualità della mia rappresentanza in seno all’Assemblea regionale siciliana”, così la riconfermata deputata del Movimento Cinque Stelle Jose Marano sulla sua rielezione nel parlamento siciliano.

“Così come ho fatto nella legislatura appena conclusa, non farò sconti a questa maggioranza che ha cambiato il volto del presidente ma non le sue caratteristiche politiche. Ho già sperimentato che anche dall’opposizione si possono difendere i cittadini e ottenere risultati importanti, riconosciuti dagli elettori. Mi aspetta un compito difficile che interpreterò con grande impegno e dedizione.” Da sempre impegnata nella battaglia per la parità e contro le discriminazioni di genere - sua prima firma un disegno di legge regionale sulla parità retributiva tra donne e uomini - Jose Marano sottolinea la necessità di continuare ad agire sul versante della parità di diritti.

“Anche in questa ultima tornata elettorale siciliana le donne elette sono in netta minoranza, tra pochi mesi si voterà a Catania e fin da adesso penso che noi del Movimento dobbiamo ragionare su una candidatura femminile autorevole e qualificata che possa far iniziare al capoluogo etneo un percorso di riscatto amministrativo. I tempi sono maturi per cambiare marcia anche nelle amministrazioni locali e io sarò in prima linea per sostenere un percorso che porti ad una candidatura femminile a Catania. Alle politiche, il Movimento è stato il partito più votato nel capoluogo e deve esprimere una candidatura capace di far valere questa sua forza anche alle prossime amministrative.”, conclude Marano.