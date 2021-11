L’Avvocato Mario Brancato è il nuovo Coordinatore Provinciale dell’Udc Italia

Il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, comunica la nomina dell’Avvocato Mario Brancato a Coordinatore Politico dell'Udc Italia per la Provincia di Catania. Sentiti infatti i pareri favorevole del Segretario Nazionale dell’Udc Italia, l’On. Lorenzo Cesa, e del Deputato ARS della provincia di Catania, l’On. Giovanni Bulla, l’Udc si consolida nella Provincia di Catania con una figura di spessore e di grande esperienza che sarà di grande contributo per l’affermazione dello Scudocrociato in tutta la Provincia di Catania.

“Sono felice ed orgoglioso per la scelta dell’Avvocato Brancato – trasmette l’On. Terrana – L’UDC è in crescita esponenziale su ogni territorio e se una figura di così grande spessore come l’Avvocato Mario Brancato ha scelto di impegnarsi in prima persona al nostro fianco, stiamo percorrendo la giusta strada. Sempre più professionisti hanno trovato la loro “casa” ideale nell’UDC, con grande voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio e di trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia. Stiamo raccogliendo i frutti di anni di duro lavoro che hanno portato l’UDC a superare il 10% in Sicilia e siamo sicuri che queste nuove adesioni ci aiuteranno a crescere ancora di più”.

Lo studio legale dell’Avvocato Mario Brancato è un grande punto di riferimento per la Provincia di Catania; già in passato l’Avvocato Brancato si è speso per il suo territorio, è stato impegnato politicamente e ancora oggi diversi amministratori locali fanno riferimento alla sua esperienza.

”Mi è doveroso ringraziare il Segretario Nazionale Lorenzo Cesa, il Coordinatore Regionale Decio Terrana e l’Onorevole Giovanni Bulla per avermi accolto nell’Udc affidandomi un così prestigioso incarico – commenta l’Avvocato Brancato – Li ringrazio inoltre per le belle parole spese nei miei confronti; mi impegnerò affinchè con la loro guida l’UDC possa raggiungere tutti i traguardi che merita. Con il mio gruppo, negli ultimi tempi, ci siamo sempre più avvicinati all’UDC riconoscendoci nei valori espressi, dimostrando vicinanza ai cittadini affinchè possano tornare ad essere artefici della vita politica e non semplici e disinteressati spettatori”.

Da il benvenuto all'Avvocato Brancato anche il Coordinatore Nazionale dei Giovani UDC, Gero Palermo, attuale responsabile anche per la Sicilia: "Siamo felici di poter avere come punti di riferimento persone di così grande spessore come l'Avvocato Brancato che ho già avuto il piacere di conoscere. Un caloroso benvenuto a nome dei Giovani UDC e dei tanti ragazzi della Provincia di Catania che già si sono spesi negli ultimi anni e che certamente si metteranno a disposizione per raggiungere tutti gli obiettivi prefissi".