Laboratori analisi. Recuperi tariffari legittimi? A chiederlo è il CLAS che si è appellato all’on. Gaetano Galvagno

Possono le ASP siciliane recuperare le differenze tariffarie stabilite con il D.A. 170/2013 per gli anni che vanno dal 2009 al 2012? «A seguito della sentenza del Consiglio di Stato abbiamo appurato una difforme interpretazione e applicazione delle disposizioni da parte dell’Assessorato alla Salute e delle ASP territoriali», fa sapere il referente del CLAS (Consorzio Laboratorio Analisi Siciliano) Giovanni Turrisi. «Per questo motivo è intervenuto l’on. Gaetano Galvagno (FDI) che ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità delle azioni di recupero sino ad oggi intraprese. Sarebbe opportuno - continua il referente - trovare una soluzione stragiudiziale aprendo un tavolo di confronto tra le parti finalizzato alla conclusione dell’annosa vicenda che da anni ci vede oggettivamente vittime di un sistema errato. Dopo oltre due anni dall’inizio dell’emergenza da covid-19 i laboratori analisi sono stati baluardo dell’assistenza sanitaria territoriale offrendo un servizio continuativo, capillare e indispensabile a fronteggiare la pandemia. Ritengo quindi che sia necessario concludere una volta per tutte la vicenda dei recuperi tariffari e supportare concretamente un settore strategico della sanità regionale siciliana».