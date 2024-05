Politica, Cantarella (Lega): "Io al Mpa? quelli dell'autonomia sono valori in cui credo"

Traslochi in vista nella politica catanese. A fare i bagagli per lasciare la Lega e trasferirsi a casa Mpa potrebbe essere Fabio Cantarella, già vicesindaco in quota leghista, ai tempi della giunta Pogliese e in rotta con i sui sodali di partito, da quando sul Carroccio è salito anche Luca Sammartino, assessore regionale all'Agricoltura dimissionario e campione di preferenze sin dai tempi, ormai remoti, in cui militava nell'Udc.

Cantarella, ha una precisa domanda dell'agenzia di stampa Adnkronos sul suo prossimo approdo nella formazione autonomista, ha risposto: "quelli dell'autonomia sono valori in cui credo. Abbracciai la Lega perché credo fortemente nell'autonomia dei territori. Ma l'autonomia vera - evidenzia Cantarella - quella dove il territorio propone, ad esempio, per la soluzione di criticità o piuttosto per l'introduzione di novità che riguardano il territorio. Meglio dell'autonomia - conclude - tutto questo non lo può fare nessuno''.