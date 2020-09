Giarre, Giovanni Barbagallo nominato commissario della Lega

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovanni Barbagallo è il nuovo commissario della Lega per la città di Giarre. A nominarlo, su proposta del commissario provinciale Anastasio Carrà, il senatore Stefano Candiani, segretario regionale. Il 26enne Barbagallo ha già alle spalle una lunga esperienza politica. A soli 19 anni è stato eletto consigliere comunale a Giarre e designato capogruppo dell'allora primo cittadino Roberto Bonaccorsi, oggi vicesindaco di Catania. Dal 2015 si tessera in “Noi con Salvini” e diventa tra i primi leghisti in Sicilia. “Mi preme ringraziare dal più profondo del cuore il Senatore Stefano Candiani per la fiducia che ha deciso di accordarmi affidandomi questo delicato incarico – dichiara Giovanni Barbagallo – E con lui il sindaco e commissario provinciale Anastasio Carrà, che mi ha accompagnato nel mio percorso di crescita e militanza all'interno della Lega, ed il vicesegretario regionale e assessore del Comune di Catania Fabio Cantarella, che mi è stato accanto durante tutte le iniziative intraprese in questi mesi. Questa nomina – prosegue Barbagallo - ha per me un valore inestimabile poiché da sempre ho desiderato di potermi mettere a disposizione del mio partito e della mia città. Sono consapevole della grande responsabilità e della eccezionale mole di lavoro che dovrò svolgere nel corso dei prossimi mesi”. Tra i primi obiettivi del neocommissario giarrese le elezioni amministrative in programma il prossimo anno. “Gli obiettivi principali – conclude Giovanni Barbagallo - saranno la prosecuzione del naturale percorso di radicamento sul territorio e le elezioni amministrative del 2021. Insieme ai nostri militanti stiamo lavorando per presentare ai giarresi una squadra forte e competitiva, competente e determinata a risollevare le sorti della nostra amata comunità”.