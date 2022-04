Da Porto (Lega) arriva un "ramoscello d'ulivo" a Pogliese: pronto il rientro in giunta?

Dalla Lega arriva un ramoscello d'ulivo per il sindaco Pogliese. La nota di Alessandro Porto, ex componente della giunta comunale poi "sacrificato" in una ottica di rimpasto, sembra essere un deciso passo in avanti per la distensione dei rapporti tra la guida sindacale in quota FdI e gli esponenti del Carroccio che, in Sicilia, sono federati con gli autonomisti. La Lega catanese ha tante anime: tra i "fondatori", i "sammartiniani" e altri ingressi da "mondi" diversi vi sono diverse sensibilità.

Per Alessandro Porto la situazione è però chiara: "Difficile non pensare, in questi giorni, alla problematica situazione in cui versa Catania. Le numerose criticità, infatti, spaziano dalla gestione dei rifiuti, alla pubblica sicurezza, passando dalla costante carenza di opportunità di lavoro sia per i giovani sia per chi un’attività l’aveva prima della crisi degli ultimi due anni. Ultimamente chi è giunto in città per turismo o lavoro, come il cantautore Samuele Bersani, per fare solo un esempio, ha trovato spunto per più di una critica dovuta al fatto di ritrovarsi davanti ad una Catania totalmente diversa. Da qui parte la mia riflessione: cosa fare per questa città?".

Porto rivela che nei giorni scorsi il sindaco di Catania ha incontrato i vertici della Lega con l’intento di "risanare un rapporto deteriorato sicuramente da scelte affrettate e mal valutate. La Lega è stata in passato determinante in ordine al risanamento delle casse comunali ed ha contribuito attraverso i suoi uomini al rilancio dell’attività amministrativa".

"Pertanto, non penso sia opportuno assumere atteggiamenti di rigidità dettati da scontri politico - personali, ma piuttosto - continua il leghista - è importante accettare l’invito rivolto alla Lega per l’esclusivo bene della città che ho sempre dimostrato di mettere al primo posto nella mia attività politica; anche se personalmente non potrò più contribuire data la personale scelta di candidarmi alle prossime competizioni regionali".

"Adesso più che mai, sento il dovere, anche da addetto ai lavori, di rispondere con un ramoscello di ulivo, convinto che questi colloqui di riconciliazione potrebbero portare anche ad una auspicata ricomposizione del centro destra, ultimamente spaccato soltanto per incomprensioni e prese di posizione di alcuni soggetti che lavorano per il solo interesse personale", aggiunge Porto.

Poi l'ex assessore conclude: "Penso che sia giusto accettare l’invito e stare al fianco del vice sindaco Bonaccorsi nella complessa gestione amministrativa, anche attraverso il contribuito di professionisti e figure di grande esperienza, che hanno a cuore il futuro della nostra città e ricercando maggiormente il concorso dei sindacati, delle associazioni e di tutte le forze economiche presenti sul territorio. Tutto ciò subordinato alle scelte del sindaco che valuterà se sia il caso di lasciare, in un momento così arduo, la guida nelle mani di un commissario".