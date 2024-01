Ecco la "legge Ferragni" sulla beneficenza online. Messina: "Andrà regolamentato l'utilizzo dei bambini"

già stata battezzata "legge Ferragni" e sarà varata dal prossimo consiglio dei ministri. Il Ddl beneficenza, che nasce in risposta alle inchieste che hanno coinvolto la nota influencer da 29,3 milioni di follower, prevederà sanzioni molto salate, dai 5 mila ai 50 mila euro e blocchi dell'attività che potranno durare anche un anno a tutti quegli imprenditori digitali che non garantiranno trasparenza nelle campagne benefiche. A Today.it ne parla Manlio Messina, Vice Capogruppo Vicario Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati.

"Quello che è accaduto – spiega Messina – è semplicemente la punta di un iceberg di un sistema che ci fa comprendere tutto quello che c'è dietro questo mondo. A tutti capita, girando nei supermercati o per strada, di incontrare persone che chiedono soldi per la beneficenza: quello che accade oggi è che non c'è un'assoluta trasparenza, che i controlli sono pochissimi e anche le pene sono veramente esigue rispetto a quello che ritengo sia un reato molto infamante. Perché se tu utilizzi chi ha bisogno, utilizzi gente che sta male o i bambini, per lucrare in maniera delittuosa. È più grave rispetto a una classica truffa, che già è grave in sé, perché coinvolge gente che soffre. Per questo il governo sta intervenendo per riempire questo voto normativo".

Cosa prevederà la nuova norma?

"Innanzitutto ci sarà la possibilità di controllare sia quanti soldi saranno raccolti che quanto effettivamente arriverà a chi riceve la beneficenza, oggi tutto questo non si sa. C'è chi raccoglie ad esempio un milione di euro, poi si scopre che di quel milione 700 mila euro sono destinati a stipendi oppure a spese varie e solo una piccola parte va effettivamente alle persone bisognose. Questo non sarà più consentito. Quindi sarà aumentata la trasparenza e saranno aumentati i controlli. Riguarderà anche le piccole iniziative, perché anche lì poi si innescano meccanismi di raccolta che possono diventare importanti dal punto di vista economico. Chi violerà la legge dovrà pagare una pena adeguata, non solo in sede civile, ma anche dal punto di vista penale".

In sostanza, su un post di una influencer come Chiara Ferragni che promette di donare i ricavati della vendita di un pandoro a un ospedale, cosa cambierà?

"Cambierà che chi lo legge saprà esattamente a chi andranno i soldi della beneficenza e quanti saranno. E lo sapranno prima, non dopo. Sapranno quanto, di ogni euro donato, sarà devoluto. E sapranno soprattutto per cosa saranno utilizzati i soldi che non andranno in beneficenza. A quel punto tutti potranno decidere in maniera assolutamente serena se donare oppure no; ma questo sarà solo un primo passo: poi sarà inserito l'obbligo di pubblicare il bilancio a fine raccolta. Io penso che questo incentiverà le persone, perché tutti sapranno dove vanno a finire i soldi e chi oggi non si fida perché non sa che fine fanno avrà gli strumenti per sentirsi tutelato".

C'è già chi parla di "Legge Ferragni".

"Sì, viene definita così perché è innegabile le vicende che hanno coinvolto l'influencer, dal pandoro, alle bambole, fino alle uova di Pasqua, abbiano fatto luce su questo mondo. Però a noi ovviamente non ci interessa fare una legge contro qualcuno. Il caso Ferragni ha fatto emergere il sistema che esiste, perché lei è molto esposta. Il nostro obiettivo è regolamentare quello che fanno gli influencer quando utilizzano la loro immagine e i loro follower per fare beneficenza".

Avete pensato anche qualcosa per regolamentare l'utilizzo dei minori sui social network?

"Mi auguro che il decreto contenga delle norme anche in tal senso, ma laddove non ci fosse potrà essere tranquillamente emendato. L'utilizzo dei bambini va assolutamente regolamentato e soprattutto vanno aumentate le pene quando si utilizzano i minori per fare falsa beneficenza o pubblicità".

Fonte: Today.it