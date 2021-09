Arriva la ministra Bonetti e "appare" la manutenzione a Librino

La recente visita della ministra della Famiglia Bonetti ha toccato anche il quartiere di Librino e l'esponente del governo Draghi ha illustrato la necessità di investire nelle periferie. Con la venuta della ministra, come denuncia il consigliere del sesto municipio Davide Ranno, si è avuta "l'apparizione" delle manuntenzioni nella zona.

"In occasione della visita istituzionale abbiamo avuto le manutenzioni nel nostro quartiere - dice Ranno - e gli operai sono intervenuti per ripristinare una tratto di strada dissestata che in passato era stato segnalato più volte, sia dai residenti che dai consiglieri ma senza avere riscontro. La situazione ha suscitato parecchie lamentele dei residenti che sui social hanno appunto evidenziato come "ordinariamente" non si faccia nulla, ma se arriva un ministro o qualche altra personalità importate, si smuovono mari e monti".

"Nell'ultimo incontro con il sindaco in consiglio di municipio - conclude - ho espresso le mie perplessità sulla "gestione" della manutenzione, dichiarando apertamente e lo ribadisco oggi, che rappresenta un vero e proprio punto debole dell'amministrazione. Ci sono ancora tante richieste inevase, dobbiamo invitare qualche personalità importante per avere interventi di manutenzione?".