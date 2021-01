Lidia Adorno (M5S) chiede l'aumento dei contratti regionali di formazione specialistica per i medici

Il Movimento 5 Stelle punta ancora una volta i riflettori sulle carenze della sanità pubblica siciliana, chiedendo contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici residenti nell'Isola e l'aumento dei posti per l'accesso al corso formativo di medicina generale. E’ quanto è stato illustrato a Catania durante il consiglio comunale straordinario sull'emergenza Covid da Lidia Adorno, prima firmataria del gruppo pentastellato e da molti altri consiglieri di opposizione e di maggioranza. Alla seduta consiliare era presente anche l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. L'ordine del giorno ha richiamato la Legge Regionale n. 6/2020 della Regione Sardegna. Prevede che, una volta completato il percorso di formazione, i medici specializzati siano vincolati a prestare la loro attività lavorativa nelle strutture pubbliche della stessa regione. “L'emergenza sanitaria ha messo in luce tutte le crepe della sanità pubblica mortificata dai continui tagli che si sono susseguiti negli ultimi trent'anni ed ha evidenziato soprattutto la carenza di medici specializzati. Talvolta infatti a mancare non sono stati i macchinari ma i medici specializzati che li sapessero utilizzare. Tale misura, in un'ottica di programmazione, consentirebbe di migliorare notevolmente il servizio sanitario pubblico siciliano - continua - aumentando finalmente il numero dei medici specializzati nelle corsie dei nostri ospedali e mettendo la parola ‘fine’ alle estenuanti lunghe liste d'attesa. La Sardegna, Regione a Statuto Speciale come la nostra, ha infatti deciso lo scorso anno di investire sui propri giovani medici, residenti li' da almeno 5 anni, finanziando contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica medica.E li ha anche vincolati, una volta completato il percorso formativo, a prestare lavoro negli ospedali e nelle strutture pubbliche della stessa regione. Copiare l'esempio sardo ci permetterebbe di avere, sin dal prossimo anno, un numero adeguato di medici specializzati nelle corsie degli ospedali siciliani, di migliore la qualità del servizio sanitario e di evitare la fuga dei migliori cervelli siciliani, che purtroppo ogni anno puntualmente si verifica. Ora la palla passa nelle mani di Razza e Musumeci - conclude Lidia Adorno - che possono prendere al volo la nostra proposta in modo da rendere così lo Statuto Speciale e l'autonomia della Sicilia, non più un qualcosa di astratto, ma un fatto reale e possibile e finalmente tangibile”.