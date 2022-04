Agricoltura, un milione di euro per contrastare il "malsecco" dei limoni siciliani

Oltre un milione di euro per contrastare il 'malsecco' dei limoni in Sicilia, una malattia fungina che sta mettendo in difficoltà il settore della limonicoltura sull'Isola. Sono i fondi del Psr Sicilia che l'assessorato regionale all'Agricoltura ha assegnato a due Gal (Gruppi di azione locali) - Eloro e Terre di Aci - proprio con l'obiettivo di contrastare questa patofitopatia.

"Si tratta di un impegno mantenuto dal governo Musumeci - sottolinea Angela Foti, vicepresidente dell'Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia - sostenuto da due ordini del giorno che il gruppo Attiva Sicilia ha presentato all'Ars a seguito di una audizione proprio per porre l'attenzione su questa problematica. Ringraziamo il governo regionale che ha mostrato sensibilità verso un tema che riguarda molti produttori, soprattutto nella zona ionica della Sicilia".

Il malsecco è una malattia provocata da un fungo che avvia il processo infettivo causando l'avvizzimento dei rami, provocando perdite di produzione fino alla morte delle piante. Attraverso i due finanziamenti, rispettivamente 500mila euro al Gal Terre di Aci e 540mila a quello Eloro, sarà possibile avviare una serie di iniziative a contrasto della malattia. La Sicilia, fra l'altro, con 13.670 ettari, è la regione dove si concentra più del 92 per cento della superficie limonicola italiana, diffusa principalmente negli areali costieri delle province di Siracusa (36 per cento), Catania (23,2 per cento).