Presentate 39 liste a sostegno di Cateno De Luca
Di seguito tutti i nomi delle liste, divisi per provincia
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
BATTAGLIA ROBERTO AGRIGENTO IL 04/07/1977
CANI GAETANO CANICATTI’ (AG) IL 05/10/1958
DALLI CARDILLO MARIA AGRIGENTO IL 26/02/1966
MANISCALCO MARZIA TRIESTE IL 31/08/1976
MICELI CIRO SCIACCA (AG) IL 15/11/1978
MONTE SALVATORE ACCURSO MARIA
SICILIA VERA
BONSIGNORE NICOLETTA LICATA (AG) IL 05/10/1984
CASA’ ALISIA AGRIGENTO IL 13/06/2002
CHIARELLI EDUARDO RACALMUTO (AG) IL 05/08/1964
MALLUZZO SALVATORE AGRIGENTO IL 11/07/1994
MARULLO SALVATORE AGRIGENTO IL 22/06/1980
NICOLOSI SALVATORE
ORGOGLIO SICULO
LO BRACCO GIANLUCA
MARCHETTA GERLANDO
SICURELLO GIUSEPPE
VASSALLO ANETTE
VELLA ROSARIO GIOACCHINO
VIZZINI MYRIAM
CALTANISSETTA
3 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
BELLINA ANGELO
MANISCALCO MARZIA
MODAFFARI GIAMPIERO
SICILIA VERA
MANIGLIA MARCO dello Piero
PANEBIANCO GUGLIELMO
PASSARO MARIA NOEMI detta Noemi
ORGOGLIO SICULO
DELL’UTRI VALERIA
MONTEBELLO ANGELO
RIMMAUDO FRANCESCO
CATANIA
3 liste
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
BALSAMO LUDOVICO
BARBAGALLO ALFIO
BASSO LA BIANCA ANTONELLA
CANZONIERE SALVATORE GIUSEPPE
DANUBIO ANTONIO
GIUFFRIDA SALVATORE
MALANNINO ANGELO
MARRAFFINO DAVIDE
PRIMAVERA SANTO ORAZIO detto PRIVITERA detto SANTO PRIVITERA
PUGLIA RITA GRANITI
PUGLISI RITA CARMELINA
RAPISARDA CONCETTA detta KETTY
VASTA DAVIDE MARIA CATANIA
SICILIA VERA
DE LUCA GIUSEPPE
MESSINA LUIGI
VILLARI ANGELO
BOSCO LUIGI
CONTINO ROSA
DI CAVOLO NUNZIATINA
DI SILVESTRO VINCENZO
GIANGRECO FEDERICA
GRECO DANIELA
LIARDO GINEVRA
MARLETTA PAOLA
STEFIO MIRKO