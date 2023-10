Lombardo (Mpa): "Nessuno di noi si iscrive a Lega ma patto per obiettivi importanti"

"Nessuno di noi si iscrive alla Lega e i leghisti non si iscrivono al Mpa. Ne' in politica estera ne' in altri temi possiamo avere le stesse idee. C'è un patto, una alleanza, uno stare insieme per raggiungere degli obiettivi che interessano noi e la Lega''. Lo afferma il leader del Mpa, Raffaele Lombardo, a margine di un incontro del suo movimento a Catania.

''C'è anche da confrontarsi - aggiunge- e discutere per costituire un intergruppo in Regione in modo tale che dieci deputati che, pur avendo sfumature diverse, per quanto riguarda i grandi obiettivi dovranno lavorare insieme''. ''Non è facile - conclude Lombardo- e ci saranno difficoltà in questo percorso ma in politica bisogna superarli per raggiungere obiettivi importanti''.