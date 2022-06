Ludovico Balsamo lascia il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia: "Non condivido più le scelte del partito"

Dopo le dimissioni rassegnate lo scorso aprile come assessore alle Attività Produttive al Comune di Catania, Ludovico Balsamo dice addio anche al ruolo di coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. L'ex assessore lo ha annunciato tramite un post sulla propria pagina Facebook.

“Oggi – si legge nel post - si chiude un importante capitolo della mia vita politica. Dopo approfondite valutazioni, ho deciso di dimettermi anche da coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, non condividendo più determinate scelte di indirizzo politico assunte dal partito a livello locale. Aver intrapreso il percorso quando il partito si trovava al 2% ed aver fatto il 6% a Catania, con tutto il mondo contro, quando il partito nazionale stava al 3,5% sono state scelte e traguardi indimenticabili. Conserverò, gelosamente, tanti ricordi ed esperienze, che mi hanno arricchito ed impegnato in un percorso di crescita. Ringrazio chi, in questi anni, hanno inteso riporre la propria fiducia in me, augurando loro il meglio possibile... ed a me stesso, un rinnovato e sempre più vigoroso impegno nell'affrontare nuove ed altrettanto avvincenti sfide”.