Concorso per 12 geologi finito alle Iene, Marano (M5S): “Chiederò accesso agli atti"

La deputata regionale del M5S Jose Marano è intervenuta a seguito del servizio delle Iene sul bando relativo al reclutamento di 12 geologi esperti in gare d’appalto e del settore rifiuti nell’ambito del Pnrr. Marano ha annunciato che chiederà un accesso agli atti del concorso. “E’ sconcertante ciò che è emerso dalla procedura di selezione del concorso pubblico della Regione. Depositerò un accesso agli atti, perché bisogna approfondire la vicenda con urgenza. Se i fatti esposti dalle Iene dovessero essere confermati, ci troveremmo davanti ad un precedente molto grave", dichiara la deputata. "Mentre siamo in ritardo con la spesa dei fondi assistiamo a modalità di reclutamento, per incarichi di svariate migliaia di euro l’anno per altro, che definire dubbie è un eufemismo. Ringrazio Le Iene per aver dato risonanza alla vicenda e per aver mostrato le immagini delle prove orali della selezione - continua Marano - consegnate a un candidato che ha giustamente fatto ricorso al Tar, le quali lasciano poco spazio all’immaginazione: in un caso è un candidato stesso che ammette di aver fatto una pessima figura, nell’altro un candidato sconosce le basi della legge sugli appalti e adesso si occupa proprio di appalti”.