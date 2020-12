Disabilità, M5S chiede all'amministrazione piano per eliminare barriere architettoniche

Il gruppo in consiglio del Movimento Cinque Stelle ha presentato una mozione sul tema della disabilità facendo precise richieste all'amministrazione comunale.

"L’amministrazione deve redigere, con la collaborazione dei cittadini e delle associazioni, un piano per eliminare le barriere architettoniche (Peba) - dicono i consiglieri - strumento non solo di monitoraggio ma anche di pianificazione e coordinamento sugli interventi necessari per garantire a tutti il diritto di accessibilità in spazi o servizi comunali. Per raggiungere questo obiettivo, deve essere nominato, anche presso le aziende partecipate, un disability manager, figura prevista già nel 2013 nel programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

Il primo firmatario della mozione è Emanuele Nasca che conclude: "Il Comune di Catania non può più indugiare, deve pensare a tutti i suoi cittadini. Una vera uguaglianza passa anche con l'approvazione del Peba e la nomina del Disability manager. Siamo in estremo ritardo su queste tematiche e con l'iter del Prg in atto è il momento giusto per fare questa scelta. Nessuno deve rimanere escluso”.