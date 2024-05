Elezioni europee, parte da Catania il tour dei 5 Stelle

Parte domenica, 5 maggio, da Catania il tour del M5S "La Sicilia che conta in Europa" che vedrà i sei candidati siciliani alle elezioni del'8 e 9 giugno dialogare con gli elettori sui principali temi che animeranno la campagna elettorale. Agli incontri saranno presenti Giuseppe Antoci (capolista), Patrizio Cinque, Antonella Di Prima, Virginia Farruggia, Antonino Randazzo e Matilde Montaudo, oltre al coordinatore M5S per la Sicilia Nuccio Di Paola, vari rappresentanti Cinquestelle nelle istituzioni e numerosi attivisti del Movimento.

"Il tempo limitato - dice Di Paola – non ci consentirà di girare tutta la Sicilia come sarebbe giusto, il nostro mini tour toccherà comunque tutte le province per dare modo, a chi volesse, di conoscere i nostri candidati e ascoltare le loro motivazioni e programmi, senza costringerli a grandissimi spostamenti". Questo il calendario: 5 maggio, Catania ore 10.30 via Basile 37; 7 maggio, Palermo, dalle 18 alle 20, Villa Filippina; 8 maggio, Alcamo, ore 17.30, Cittadella dei giovani; 10 maggio Agrigento; 11 maggio Caltanissetta ed Enna; 12 maggio Ragusa e Siracusa (18.30 Tempio di Apollo); 19 maggio, Messina.