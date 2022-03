Una lettera degli attivisti M5S a Conte "tira la volata" a Dino Giarrusso

Il volto di Dino Giarrusso campeggia in alcuni 6x3 sparsi in Sicilia. A Catania è anche sugli autobus del trasporto pubblico e l'eurodeputato ha iniziato una campagna mediatica forte corredata, adesso, da una lettera vergata da decine di attivisti M5S per perorare la sua "causa" con il premier Conte. Di cosa si tratta? La missiva contiene le richieste di un gruppo di portavoce, attivisti, simpatizzanti ed elettori del Movimento Cinquestelle rivolte all'ex premier per cercare di raddrizzare un Movimento che ha scontato diverse problematiche, forse abbandonando la spinta propulsiva dei primi tempi.

"Familismo spudorato"

"La nostra forza politica, alla quale abbiamo dedicato energie, tempo, soldi, passione e sacrifici, vive un momento difficile - scrivono gli attivisti - ed in particolare in Sicilia rischia di rimanere schiacciata dalle ambizioni di pochi, e da chi continua a credere di poterla gestire in eterno, come si faceva con i feudi e i latifondi prima che arrivasse la Democrazia.

Correntismo, familismo spudorato, scelte sbagliate (ad esempio nelle candidature agli uninominali) e totale assenza dai territori da parte di molti di quelli che hanno finora avuto la responsabilità di rappresentare il Movimento, hanno spento l’entusiasmo in molti siciliani, e rischiano di uccidere il Movimento, qui e ovunque".

Per questi motivi i pentastellati chiedono a Conte di nominare Dino Giarrusso referente regionale del Movimento 5 Stelle in Sicilia: "Crediamo sia l’unica scelta possibile per rilanciare la nostra forza politica e i nostri valori, e correggere i tanti errori fatti finora da chi continua a credere che il Movimento siciliano sia sua proprietà, comportandosi di

conseguenza".

"Il più votato"

Giarrusso aveva lanciato, qualche mese fa, la disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione e proprio alle imminenti elezioni fanno riferimento gli attivisti: "In Sicilia, tra qualche settimana si voterà nella quinta città d’Italia, Palermo, e fra pochi mesi per sostituire il disastroso Presidente Musumeci, che può essere battuto solo da un movimento forte, con una guida solida e realmente voluta dal nostro popolo, e non ereditata per presunto diritto divino. Trascurare l’importanza del nostro volere in un momento delicato come questo, ed avallare chi cerca rendite di posizione sarebbe un errore fatale per noi tutti e per qualunque appuntamento elettorale".

I pentastellati ricordano che Giarrusso è stato "l’eurodeputato più votato di sempre, e a nostro parere, i voti in politica contano, e ben più delle chiacchiere dettate a giornalisti compiacenti. Dino è stato uno dei pochissimi se non l’unico -durante questi anni- ad avere macinato migliaia di chilometri per mantenere vivo il rapporto con gli attivisti e il territorio, e a non aver tradito mai i nostri valori".

"Ci dicono sia stato anche il più votato di tutti agli Stati Generali, e che proprio per questo i risultati di quella consultazione non sono mai stati resi noti, scelta gravissima che tradisce i valori di trasparenza e democrazia diretta da sempre fondamentali nel Movimento: puoi -almeno tu che oggi ci guidi- svelarci senza paura queiì risultati? Possiamo noi, M5S, tenere nascosti i voti espressi degli iscritti?", aggiugnono.

Quindi la lettera invita Conte a cambiare "perché di gattopardi i siciliani ne hanno già avuti abbastanza". Nella missiva, non troppo tra le righe, si leggono attacchi verso Cancelleri e altri storici esponenti pentastellati. Si attendono repliche e decisioni.