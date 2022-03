Sottoscrizione pro Giarrusso, nessun "caso": svelata un'omonimia

Il sottoscrittore della lettera inviata da un gruppo di attivisti M5S al premier Conte per proporre Dino Giarrusso come referente siciliano è un attivista di Biancavilla e non si tratta del consigliere di municipalità Santo Musumeci. Si tratta quindi di una omonimia contenuta nel lungo elenco di firmatari della missiva che però non recava un promotore o un contatto al quale poter chiedere chiarimenti. Musumeci - il consigliere di municipalità - contattato da Catania Today ha smentito di essere il firmatario e dopo qualche ora in un post sui social l'omonimo attivista ha fatto chiarezza.

La lettera, firmata anche da consiglieri comunali come Lidia Adorno, contiene le richieste di un gruppo di portavoce, attivisti, simpatizzanti ed elettori rivolte all'ex premier per cercare di raddrizzare un Movimento che ha scontato diverse problematiche, forse abbandonando la spinta propulsiva dei primi tempi. Parlando di Giarrusso i pentastellati hanno chiesto a Conte di nominarlo referente regionale del Movimento: "Crediamo sia l’unica scelta possibile per rilanciare la nostra forza politica e i nostri valori, e correggere i tanti errori fatti finora da chi continua a credere che il Movimento siciliano sia sua proprietà, comportandosi di conseguenza".