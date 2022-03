Tra i sottoscrittori della lettera pro Giarrusso spunta Santo Musumeci: "Li invito a togliere il mio nome"

Nella serata di ieri, 11 marzo, è stata diffusa a tutte le redazioni una lettera di alcuni "attivisti" del Movimento Cinque Stelle a sostegno di Dino Giarrusso. Anche il nostro giornale ne ha dato notizia: in buona sostanza i firmatari chiedono a Conte di nominare l'eurodeputato etneo referente per la Sicilia, riconoscendone voti, impegno e capacità aggreganti. Però leggendo i firmatari in calci è balzato all'attenzione di chi scrive un nome: Santo Musumeci.

Si tratta del consigliere di municipalità etneo - uno degli storici attivisti pentastellati - che nel 2020 ha lasciato polemicamente proprio il Movimento Cinque Stelle sbattendo la porta. Quindi un addio non recente, tanto che Musumeci è diventato una delle "colonne" sul territorio di ItalExit, il partito di un altro fuoriuscito M5S: il senatore Gianluigi Paragone. Quindi cosa ci fa quel nome tra i sosteniori di Giarrusso? Un omonimo? Oppure un copia e incolla massivo di qualche vecchio elenco?

Abbiamo interpellato lo stesso Musumeci sulla vicenda che, incredulo, non sapeva nulla della lettera: "Vedendo il vostro articolo - ci dice - e apprendendo che il mio nome si trovava tra i firmatari sono saltato in aria. La mia firma a sostegno dell’europarlamentare Dino Giarrusso che a Catania e in Sicilia ricordano di più per gli attacchi alla mia persona in qualità di consigliere Italexit del V municipio che per la sua attività a Bruxelles".

"Invito pertanto gli autori di questo appello a togliere il mio nominativo immediatamente e a rendere pubblica questa mia missiva in cui ribadisco la mia estraneità ovvero a dimostrare che si tratta solo di omonimia - continua il consigliere -. D’altronde sarebbe stato per me impossibile, anche se fossi rimasto nel M5S da cui sono uscito a maggio del 2020, appoggiare un politico che ha polverizzato l’attivismo di base a Catania e nella provincia e che è stato uno di quelli che quando portai Paragone a Catania il 17 gennaio 2020 mi lanciò gli attacchi più feroci e cercò di fare terra bruciata a chi quella sera partecipò alla presentazione del libro “Una vita a rate” con Gianluigi Paragone".

In calce alla lettera non vi sono contatti telefonici e sarebbe utile chiarire, pubblicamente, se si tratta di una banale omonimia o di altro. Di seguito pubblichiamo la Lettera a Giuseppe Conte contente tutti i firmatari e il testo integrale della missiva.