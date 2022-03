Tra i sottoscrittori della lettera pro Giarrusso spunta Santo Musumeci ma è un'omonimia

Nella serata di ieri, 11 marzo, è stata diffusa a tutte le redazioni una lettera di alcuni "attivisti" del Movimento Cinque Stelle a sostegno di Dino Giarrusso. Anche il nostro giornale ne ha dato notizia: in buona sostanza i firmatari chiedono a Conte di nominare l'eurodeputato etneo referente per la Sicilia, riconoscendone voti, impegno e capacità aggreganti. Però leggendo i firmatari in calci è balzato all'attenzione di chi scrive un nome: Santo Musumeci.

Si tratta del consigliere di municipalità etneo - uno degli storici attivisti pentastellati - che nel 2020 ha lasciato polemicamente proprio il Movimento Cinque Stelle sbattendo la porta?

Il caso si è risolto nel tardo pomeriggio: si tratta di un omonimo. Difatti il Musumeci consigliere di municipalità sulla vicenda non sapeva nulla della lettera: "Vedendo il vostro articolo - ci dice - e apprendendo che il mio nome si trovava tra i firmatari sono saltato in aria. La mia firma a sostegno dell’europarlamentare Dino Giarrusso che a Catania e in Sicilia ricordano di più per gli attacchi alla mia persona in qualità di consigliere Italexit del V municipio che per la sua attività a Bruxelles".

In calce alla lettera non vi sono contatti telefonici e sarebbe utile chiarire, pubblicamente, se si tratta di una banale omonimia o di altro. Di seguito pubblichiamo la Lettera a Giuseppe Conte contente tutti i firmatari e il testo integrale della missiva.

Aggiornamento ore 16.14

Sembrerebbe che si tratti di un caso di omonimia. Il nome Santo Musumeci non sarebbe quello dell'ex esponente M5S ma di un attivista della provincia etnea. La nostra redazione ha inviato anche una mail all'indirizzo - che non recava alcuna firma o contatto telefonico del promotore della raccolta - per sincerarsi dell'accaduto.

Aggiornamento 18.58

L'articolo è stato aggiornato: si tratta di un caso di omonimia