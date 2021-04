Immobile ex Tar nel degrado, Maccarrone: "Autorità intervengano"

In via Milano l'immobile che fino a poco tempo fa fu la sede del Tribunale Amministrativo Regionale adesso è unicamente abitato da senzatetto, i quali vi hanno trovato rifugio e riparo

"A Catania, in via Milano, l'immobile che fino a poco tempo fa fu la sede del Tribunale Amministrativo Regionale adesso è unicamente abitato da poveri senzatetto, i quali vi hanno trovato rifugio e riparo. Siamo al centro della città, a meno di 100 metri dal corso Italia, adiacente al viale Vittorio Veneto, dietro il Corso delle Province ovvero il cuore pulsante economico e più distinto della città". A dirlo è Carlo Maccarrone, responsabile della Dc, che chiede interventi per constratare il degrado.

"Quanto prima serve un piano speciale per custodire, curare e seguire i senzatetto a Catania che, secondo le organizzazioni umanitarie e volontaristiche della nostra città, sono stati già censiti in un paio di centinaia fra uomini e donne. In città, invero, abbiamo numerosi edifici anche di proprietà pubblica, i quali ben potrebbero essere destinati ed organizzati per accudire questi poveretti", ha aggiunto. Così ha lanciato un appello per sottrarre molti dei locali abbandonati all’incuria per restaurarli e assegnarli alle associazioni che si occupano degli ultimi: "Penso all' ex Mulino di Santa Lucia, i cui locali di fronte al porto, belli e restaurati sono del tutto abbandonati e lasciati alle intemperie bel tempo e non solo".