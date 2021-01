La maggioranza difende Pogliese dagli attacchi sugli "abbracci" al Massimino

Dopo gli attacchi dell'opposizione sugli "abbracci" del sindaco Pogliese in tribuna al Massimino è arrivata la replica dei capigruppo di maggioranza. Anche l'ex primo cittadino Enzo Bianco, firmatario della nota contro Pogliese, in un post ha attaccato il successore con queste parole: "Una cosa è la passione per il Catania, un’altra è comportarsi così.C’è il divieto di assistere alle partite. C’è l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza. Addirittura baci e abbracci. Ma che esempio diamo ai cittadini a cui chiediamo sacrifici! E tutto questo in zona rossa! Sindaco Salvo Pogliese, Savvuccio, un po’ di responsabilità! Forse hai confuso la zona rossa con la zona... rossazzurra!".

Così i consiglieri Bosco, Parisi, Saglimbene, Sangiorgio hanno replicato: "Non ha limiti l’indecenza e la strumentalizzazione di personaggi, taluni infelicemente crepuscolari, che rosicano apprendendo del grande apprezzamento per il sindaco Salvo Pogliese mostrato dai dirigenti uscenti e subentranti del calcio Catania e da tutti i tifosi rossazzurri, per favorire il rafforzamento della compagine societaria. I comportamenti del sindaco sono spontanei e cristallini e altre interpretazioni sono solo maldestri tentativi di offuscare l’apprezzamento di cui gode Salvo Pogliese a Catania, sia come amministratore, sia come uomo e come sportivo".

"In realtà certe uscite manifestano solo la miseria di chi si aggrappa a frammenti di video - proseguono - rivelando l’odioso squallore a cui si è ridotta la lotta politica in questo paese. Non ci si poteva aspettare nulla di diverso, d’altronde, da chi ha una lunga tradizione contro la maglia del Calcio Catania, ora come 27 anni fa, capostipite dei gufi contro la massima società calcistica, una storia che i catanesi non dimenticano. Ne risulta un indistinto codazzo, con il coinvolgimento “fasullo” persino di qualche firmatario a sua insaputa, che anziché sostenere il cambiamento, sottoscrive imbarazzanti comunicati stampa utilizzando persino l’emergenza sanitaria per denigrare una città intera. Pazienza, siamo ormai abituati alla doppiezza di chi fa la morale agli altri senza guardare le proprie travi, ma il pudore e la decenza dovrebbero quantomeno consigliare maggiore prudenza".

L'assessore regionale Marco Falcone ha parlato di polemiche "surreali" manifestando solidarietà a Pogliese. In una nota l'esponente azzuro ha dichiarato: "Assistiamo a una polemica surreale e speciosa, innescata da una nota dei consiglieri d'opposizione a Catania sulla presenza del sindaco Salvo Pogliese ieri sera allo stadio ‘Massimino’. Purtroppo, dobbiamo prendere atto che, non avendo argomentazioni e una linea politica basata sui programmi per la città, i consiglieri scelgono di dimenarsi in simili banalità. Al contrario, siamo convinti che il primo cittadino aveva il dovere di esserci, di rappresenta tutta la nostra comunità, in un momento così importante per la vita sportiva di Catania. Cogliamo l'occasione per fare i migliori auguri al nuovo proprietario del Calcio Catania Joe Tacopina e per ringraziare ancora gli uomini della Sigi per il grande sforzo compiuto per il salvataggio della società”.