FdI Catania contro il coprofuoco: "E' una follia"

“Il coprifuoco è una follia”: questo lo slogan scelto da Fratelli d’Italia per il flash mob che si terrà a Catania, in piazza Teatro Massimo, venerdì 30 aprile alle ore 21

“Il coprifuoco è una follia”: questo lo slogan scelto da Fratelli d’Italia per il flash mob che Fratelli d’Italia terrà a Catania, in piazza Teatro Massimo, venerdì 30 aprile alle ore 21. Il partito di Giorgia Meloni torna quindi in piazza per protestare ancora una volta contro le scelte del Governo, e dopo il “Se mi chiudi non mi chiedi” e “Lo sport è vita” questa volta nel mirino finisce il coprifuoco dalle 22.00 alle 5, “una misura incostituzionale, che limita le libertà individuali e di impresa, contro la quale solo Fratelli d’Italia ha alzato la voce votando contro il provvedimento”, sottolineano i coordinatori regionale e provinciali del partito, Salvo Pogliese e Alberto Cardillo.

“Abbiamo sempre mantenuto la nostra coerenza: mentre altri hanno nicchiato, noi siamo stati gli unici a bocciare formalmente il provvedimento. Nessun altro lo ha fatto”. Al flash mob sarà presente la dirigenza e i rappresentanti istituzionali del partito.

“È una misura che limita la libertà di movimento dei cittadini e quella di impresa di locali come bar e ristoranti, che vedono ridotte le possibili ore di apertura -rincarano dal partito di Giorgia Meloni-, già segnate dalla possibilità di servire i clienti solo all’aperto. Una follia, quest’ultima, visto che gli esercizi pubblici hanno investito molto nei mesi scorsi per la riapertura in sicurezza dei locali anche al coperto". Identiche iniziative si svolgeranno anche in altre città della provincia di Catania.