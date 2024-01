Marco Falcone eletto coordinatore provinciale di Forza Italia

Marco Falcone, assessore regionale all'Economia e deputato azzurro all'Ars da quattro legislature, è stato eletto per acclamazione nuovo coordinatore di Forza Italia per la provincia di Catania. Oltre un migliaio i partecipanti alla giornata congressuale a Viagrande che ha indicato anche Massimo Pesce quale nuovo coordinatore forzista della Grande Città di Catania.

"Noi non chiediamo nulla al partito - ha affermato Falcone nel suo intervento finale - noi al partito diciamo: cosa possiamo dare? Ci mettiamo a disposizione di Forza Italia, per lavorare e far crescere e rafforzare la nostra casa. Non c’è un 'modello Catania', ci onoriamo invece di essere parte del modello Forza Italia. ovvero di un impegno di valori e capacità che ci rende centrali nel Ppe e pietra angolare del governo di centrodestra a Roma come in Sicilia. Non c'è un modello territoriale, c'è un modello di buongoverno attuato a tutti i livelli. L'assemblea di ieri ci consegna una nuova grande affermazione di Forza Italia - ha aggiunto Falcone - grazie alla presenza massiccia di centinaia e centinaia di forzisti, dai sindaci ai semplici militanti e cittadini che si avvicinano perché ispirati dal percorso che Silvio Berlusconi ha tracciato. Cinque anni fa a Catania e provincia abbiamo preso in mano un partito ridotto ai minimi termini, lo abbiamo ricostruito tra la diffidenza, i dubbi ma anche la curiosità di tutti", ha concluso Falcone. .