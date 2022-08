Democrazia Cristiana, Mario Coppa nominato vice commissario regionale

"Mario Coppa è un uomo con una storia umana e politica che ne fa un sicuro riferimento per quel mondo cattolico e popolare che intende tornare ad impegnarsi in politica attraverso il dialogo e il confronto". Lo dichiara Totò Cuffaro, Commissario Regionale della Democrazia Cristiana. Coppa, neo presidente del consiglio di disciplina dell’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Catania, ha già ricoperto altri incarichi amministrativi.

"La nomina di Mario è nel solco del nuovo indirizzo della Democrazia Cristiana, punto di riferimento per tutti coloro che, animati da passioni autentiche, vogliono ragionare di politica" - conclude Cuffaro. Accolgo con grande soddisfazione il prestigioso e oneroso incarico conferitomi dal partito – dichiara Mario Coppa – in vista delle prossime elezioni regionali i candidati della Democrazia Cristiana dovranno tendere ad un impegno che sia davvero una rivoluzione culturale e coraggiosa, pronti al sacrificio personale per la nostra terra e porre fine al silenzio complice dell’omertà”.