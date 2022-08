L'ex consigliere Marletta sosterrà Gaetano Galvagno in corsa all'Ars

L’ex consigliere comunale a palazzo degli Elefanti Giovanni Marletta segna il passaggio nella squadra a sostegno di Gaetano Galvagno alle imminenti elezioni regionali. "Aderire a Fratelli d'Italia da oltre un anno è stato un passo dettato dalla lungimiranza di chi, come me, nel partito guidato da Giorgia Meloni ha trovato un’identità politica e rappresentanti sul territorio siciliano che si distinguono ogni giorno per l’impegno condotto con determinazione e grande dedizione. Anche per questo, oggi, sono lieto di annunciare il mio personale sostegno in favore dell’on. Gaetano Galvagno, parlamentare regionale che in questi anni ha dato ampia riprova del suo spessore, delle proprie competenze e delle capacità. E, restando nell’ottica della lungimiranza, insieme a lui sarà possibile la futura programmazione alle prossime elezioni amministrative". Galvagno da il benvenuto all’ex consigliere comunale ricambiando gli attestati di stima a lui rivolti da Giovanni Marletta. "La politica, oggi più che mai, ha bisogno di persone valide e con esperienza specialmente in ambito amministrativo", osserva l’on. Galvagno. "Il contributo che Giovanni Marletta offrirà, rappresenta quel tassello in più per la crescita del partito e a chi ha deciso di sostenermi in questo percorso già iniziato a tracciare all’Assemblea Regionale Siciliana".