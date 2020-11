Marraffino (Lega) chiede i bandi pubblici per assegnare immobili confiscati alla mafia

Il consigliere del secondo municipio Davide Marraffino (Lega) ha presentato una mozione per chiedere che si facciano i bandi pubblici relativi all'assegnazione degli immobili confiscati alla mafia. "La mia richiesta nasce dal reale bisogno di associazioni come quella dei Marinai d'italia che non ha sede dal 2011 - dice Marraffino - ed è cosa inconcepibile per una associazione storica di questo valore. Ma il fatto ancora più strano è che dopo avere individuato un immobile che possa essere assegnato a tale associazione questo non può farne uso poichè prima deve partecipare ad un bando che aspetta di essere aperto da 19 anni. Spero che questa mozione abbia un risultato concreto poichè questi immobili non assegnati vanno incontro a degrado senza essere utilizzati da chi ha bisogno e vuole fare del bene sul nostro territorio".