Marraffino (Lega): "Si pensi a specifici abbonamenti Sostare per i commercianti"

Il consigliere del secondo municipio Davide Marraffino (Lega) ha presentato un mozione in sostegno dei commercianti e nello specifico prevede agevolazioni per la sosta nelle zone blu. "Oggi l’abbonamento mensile Sostare - spiega il consigliere - è dedicato esclusivamente ai residenti in una determinata zona della nostra città, mentre i titolari e dipendenti di una attività commerciale in sede fissa non possono richiedere un abbonamento in quanto non tutti risiedono dove hanno il proprio negozio. Così debbono pagare giornalmente, con costi mensili esorbitanti in un momento difficile come questo, la zona blu per intero. Il nostro obiettivo è ascoltare, determinare possibili soluzioni e infine risolvere tramite idee he vengono dagli stessi cittadini o commercianti".

Così Marraffino, che è presidente della terza commissione della municipalità, ha presentato una mozione per chiedere l'introduzione di un abbonamento dedicato a chi ha un'attività commerciale: "Ho voluto presentare una proposta per andare incontro agli esercenti chiedendo l'introduzione di un abbonamento specifico per i commercianti in sede fissa o per i propri dipendenti e volta a tutelare le attività regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Catania".