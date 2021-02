Secondo municipio, Marraffino (Lega) presidente della commissione mercati rionali

"Il lavoro che deve essere fatto sarà certosino, lavorerò da subito per sentire i commercianti che specialmente in questo momento hanno mille difficoltà", dice il consigliere

E' stato votato all’unanimità presidente della terza commissione Davide Marraffino (Lega), la commissione che si occupa di mercati rionali e attività commerciali in sede fissa e altro di notevole importanza. “Il lavoro che deve essere fatto sarà certosino, lavorerò da subito per sentire i commercianti che specialmente in questo momento hanno mille difficoltà” dice il consigliere del secondo municipio.

"Nessuno deve essere lasciato a se stesso. Il nostro lavoro sul territorio è basilare, il contatto con la gente anche a distanza deve esserci specialmente in tempi difficili come oggi", ha aggiunto.nL'auspicio di un proficuo lavoro è rivolto a Marraffino dal segretario regionale Nino Minardo e dal vicesegretario regionale e commissario per la provincia di Catania Anastasio Carrà.

Dopo l’insediamento Marraffino ha convocato subito le commissioni per andare ad ascoltare le attività commerciali e visionare se necessitano di misure anti Covid per la vendita al dettaglio. "Occore intervenire in uno scenario confusionario con una modalità chiara e veloce per capire quante e quali attività sono in procinto di chiudere e quali non rispettano le misure essenziali per il contrasto al Covid", ha concluso.