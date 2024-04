Mascali, la consigliera Adele Finocchiaro aderisce a Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia torna ufficialmente in Consiglio Comunale a Mascali. Con una nota del coordinamento provinciale del partito di Giorgia Meloni è stato infatti ufficializzata l'adesione della consigliere comunale, Adele Finocchiaro.



"Fratelli d’Italia - dichiara il coordinatore provinciale, Alberto Cardillo - si conferma partito di governo a livello nazionale, regionale e locale, aperto a tutti coloro che alternativi alla sinistra e al malgoverno, vogliono essere utili alla comunità. In modo particolare a Mascali vi è bisogno di buona politica e buona amministrazione, e l'adesione dell'amica Adele Finocchiaro, persona di specchiata onestà e dirittura culturale e morale, è un buon viatico per avviare un percorso di liberazione politica e morale che condurrà Mascali alle elezioni dell'anno venturo, quando i mascalesi mi auguro avranno l'opportunità di dare un cambio radicale al decadente stato di cose attuale".



Soddisfazione per la nuova adesione è stata espressa anche dal coordinatore del locale circolo del partito Maurizio Caruso e dal dirigente Sebastiano Andò: "Fratelli d’Italia rappresenta un polo aggregante su cui costruire una alternativa libera per il futuro di Mascali e questo percorso vogliamo farlo insieme agli amici che oggi stanno all'opposizione e con coloro che hanno compreso come l'amministrazione Messina abbia fallito la missione di riportare Mascali alla normalità. Adele Finocchiaro sarà un grandissimo valore aggiunto per tutti noi".



"Nella vita arriva il tempo di cambiare e scegliere - ha dichiarato Adele Finocchiaro - quel momento va affrontato con coraggio e determinazione ed io ho scelto Fratelli d'Italia perché è un partito con voglia di guardare al futuro. Insieme al presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno e al presidente provinciale, Alberto Cardillo, che ringrazio per la stima e l'affetto nell avermi accolta in seno al partito, porteremo avanti un percorso politico lineare e dare risposte concrete al territorio dove svolgo il ruolo di consigliere comunale. Mascali, il mio paese, ha bisogno di scelte concrete e azioni fattive che solo con Fratelli d Italia si potranno raggiungere".

