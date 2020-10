Mascalucia, Forza Italia entra in giunta con l'assessore Cinardo

“Accogliamo con soddisfazione la nomina, da parte del sindaco Vincenzo Magra, di Antonella Cinardo a nuovo assessore al Comune di Mascalucia. Per Forza Italia l'opportunità di dare un contributo concreto e fattivo su importanti deleghe, nell'interesse del territorio e dei cittadini. La scelta di Cinardo valorizza l'impegno dei nostri consiglieri Damiano Marchese e Valentina Lombardo, protagonisti del buongoverno nel Comune etneo".

Lo dichiara Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, commentando la nomina assessoriale di Antonella Cinardo a Mascalucia. Falcone ha inoltre ufficializzato la nomina del consigliere Damiano Marchese a commissario comunale del partito azzurro.

“Ringrazio il sindaco Magra per la fiducia accordata - ha affermato Antonella Cinardo, che avrà le deleghe a Lavori pubblici, Pubblica Illuminazione, Autoparco, Politiche comunitarie, Servizi cimiteriali, Videosorveglianza - e lavorerò per adempiere a questa responsabilità con impegno e passione. Voglio esprimere inoltre riconoscenza a Forza Italia, ai consiglieri azzurri a Mascalucia e al commissario provinciale Marco Falcone, per la stima che hanno mostrato consegnandomi questo incarico al servizio dei cittadini". “Da commissario FI a Mascalucia - aggiunge Damiano Marchese - darò il massimo affinché anche il nostro Comune sia protagonista del percorso di rafforzamento e radicamento del partito nel Catanese. Grazie a Marco Falcone per il suo importante attestato di fiducia e buon lavoro all’assessore Cinardo che, ne siamo certi, saprà rappresentare al meglio Forza Italia in giunta”.