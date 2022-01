L'assessore Razza convola a nozze con l'onorevole Elena Pagana a Catania

E' stato il giorno delle nozze per Ruggero Razza - assessore regionale alla Salute e avvocato 41enne - ed Elena Pagana - deputata regionale di 31 anni - che hanno pronunciato il loro sì nella chiesa catanese di Sant'Agata alla Fornace, in piazza Stesicoro. I due si sono conosciuti a Palermo: Razza era al debutto nella giunta Musumeci dopo essere stato il deus ex machina di Diventerà Bellissima e Pagana era alla sua prima esperienza all'Ars, eletta tra le fila del Movimento Cinque Stelle ma poi passata nel gruppo di Attiva Sicilia.

I due hanno già un figlio, Federico, nato la scorsa primavera. Ad officiare la cerimonia il vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, con il parroco della chiesa Leone Calambrogio. Dopo la celebrazione, il ricevimento si è tenuto a Palazzo Biscari. Gli sposi hanno messo a disposizione degli invitati un ambulatorio mobile di un laboratorio privato per chi non aveva eseguito il tampone nelle ultime 48 per come previsto dalle norme.