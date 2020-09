Salvini atteso a Catania, la Lega organizza tre giorni di dibattiti al porto

"Noi saremo in Sicilia a parlare di Italia, di giovani, di lavoro, di scuola, di tasse, di ambiente, di diritti e di liberta'. Non contro qualcuno, ma per un futuro migliore. Io saro' in tribunale sabato mattina alle 9, ma a partire da giovedi' si svolgeranno una serie di eventi e dibattiti con numerosi ospiti, in questi giorni Catania diverra' Capitale europea della Liberta'". Cosi' su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, atteso nel capoluogo etneo per la prima udienza del processo che lo vede imputato per sequestro di persona in relazione al mancato sbarco di oltre cento migranti dalla nave Gregoretti.

