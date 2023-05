Maurizio Gasparri a Catania per sostenere i candidati azzurri

Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia, sarà in tour a Catania sabato 20 maggio assieme ai candidati azzurri alle amministrative etnee del prossimo 28 e 29 maggio. Ad accompagnarlo l'assessore regionale Marco Falcone, commissario FI per Catania e provincia. Prima tappa per il senatore sabato 20 alle ore 11, a Canalicchio per un incontro con militanti e candidati. A seguire, in piazza Università alle ore 12 e 30, ritrovo con i giovani forzisti catanesi al Prestipino Cafè. Nel primo pomeriggio, il vicepresidente Gasparri incontrerà dirigenti e associati del Movimento Cristiano Lavoratori in via Guzzardi 20 (ore 15) alla presenza anche di Enrico Trantino, candidato sindaco del centrodestra.

Ultima tappa alle ore 16 e 30 a San Giuseppe la Rena, al Caffè Parisi (Zona aeroporto - rotatoria aeroplanino), per un incontro programmatico sulle periferie catanesi con i candidati di Forza Italia. In serata il vicepresidente Gasparri raggiungerà Siracusa per un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Ferdinando Messina, nella sala convegni del Santuario Madonna delle Lacrime (ore 18 e 30). Presenti l'assessore Marco Falcone e il deputato regionale FI Riccardo Gennuso. Alle ore 21, passeggiata nella città di Noto.