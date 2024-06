Il senatore Maurizio Gasparri in visita a Misterbianco

Il senatore Maurizio Gasparri è stato ricevuto questa mattina al Palazzo del Senato dal sindaco di Misterbianco Marco Corsaro. Ad accogliere il capogruppo di Forza Italia in Senato il presidente del consiglio Lorenzo Ceglie, il vicesindaco Santo Tirendi, il dirigente del settore Lavori pubblici del comune di Misterbianco Vincenzo Orlando, oltre ad una nutrita rappresentanza di assessori e consiglieri comunali. Presente l’assessore regionale all'Economia Marco Falcone. Nel corso dell'incontro, il sindaco Corsaro ha illustrato lo stato di avanzamento degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in corso a Misterbianco.

"Siamo orgogliosi - ha affermato Corsaro - di accogliere il senatore Gasparri presentando numerosi progetti di rigenerazione e sviluppo della nostra città in fase di avanzamento, nel rispetto delle tabelle di marcia prefissate. Al termine di questo straordinario percorso, avremo una città più bella, sostenibile, a misura di cittadino. Soltanto dal Pnrr abbiamo ottenuto ben 27,5 milioni di euro che stiamo spendendo in nuove scuole, asili nido, piazze e rigenerazione urbana diffusa a Misterbianco. Stiamo portando avanti, giorno dopo giorno - ha sottolineato il sindaco di Misterbianco - un piano organico di investimenti per la crescita di ogni aspetto della nostra comunità".

L’amministrazione Corsaro ha inoltre presentato a Gasparri il piano per la realizzazione di nuova caserma di pubblica sicurezza, auspicando un intervento finanziario da parte dello Stato e trovando la disponibilità del senatore nell'interlocuzione con il Governo nazionale. Inoltre, il primo cittadino ha chiesto di sollecitare lo sblocco dei lavori per la metropolitana di Catania nel tratto Monte Po-Misterbianco, purtroppo ancora fermi per un contenzioso fra Ferrovia Circumetnea e Medil. Al termine dell'incontro, il sindaco Corsaro ha accompagnato il senatore Gasparri in visita in diverse realtà imprenditoriali locali, dal settore della lavorazione dell'acciaio, all'energia fino all'ambito fieristico e delle costruzioni, insediate nel polo produttivo in via di rigenerazione della città di Misterbianco.