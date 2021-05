Sesto Municipio di Catania: Maurizio La Magna aderisce a Fratelli d’Italia

Il consigliere Maurizio La Magna del sesto Municipio di Catania (San Giorgio - Librino - San Giuseppe La Rena - Zia Lisa - Villaggio Sant'Agata) eletto in Forza Italia aderisce a Fratelli d’Italia. “Aderisco con convinzione ed entusiasmo al progetto politico di Fratelli d’Italia – afferma La Magna- che rappresenta la destra vicina al territorio, ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane. Ringrazio il coordinatore regionale di FdI, Salvo Pogliese, e il coordinatore provinciale, Alberto Cardillo, che mi hanno accolto con parole di stima e forte apprezzamento per il lavoro che quotidianamente svolgo al servizio del sesto Municipio e dei catanesi.” Con l’adesione di La Magna il gruppo consiliare di FdI, cui fanno parte il capogruppo Francesco Valenti e i consiglieri Maria Letizia Scuderi e Grazia Spampinato, diviene il più rappresentativo del sesto Municipio con ben quattro consiglieri su un totale di nove. “Fratelli d’Italia anche a Catania, come in tutta Italia, continua la sua crescita e aumenta il radicamento nel territorio. – Dichiarano Pogliese e Cardillo. - Sono ogni giorno di più gli italiani che mostrano forte interesse per la nostra visione politica, i nostri valori e il nostro leader Giorgia Meloni.”.