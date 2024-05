Un anno da sindaco, Trantino traccia il bilancio e guarda al futuro

"È passato un anno da quando sono stato eletto sindaco di Catania", scrive Enrico Trantino in un lungo post su Facebook per celebrare il primo anniversario del suo insediamento a Palazzo degli Elefanti. Un anno di sfide, traguardi da raggiungere e ostacoli da superare, che il primo cittadino racconta con la sua consueta franchezza.

Trantino non si trincera dietro trionfalismi, ma traccia un bilancio lucido del suo operato. "Non ricorderò le tante cose che abbiamo consegnato alla città; né indugerò in annunci sui prossimi obiettivi", sottolinea. Piuttosto, si concentra sulle "tante cose che non vanno", sui ritardi e sulle risposte da dare alla cittadinanza.

Al centro dell'agenda di Trantino c'è la lotta contro il degrado e l'indifferenza che attanagliano la città. "Le questioni più anguste, degrado e sporcizia innanzi tutto, non le potremo mai risolvere da soli", afferma. "Solo un fiero senso di appartenenza a una comunità, che vuole costruire una città in cui i nostri figli siano orgogliosi di vivere e investire, potrà costituire la svolta".

Il sindaco punta sui giovani: "Vado in tutte le scuole e avverto una sensazione di fiducia grazie al lavoro che stanno compiendo i nostri meravigliosi insegnanti: da loro, e dai nostri ragazzi, parte la riscossa". Un messaggio di ottimismo che guarda al futuro, consapevole che la strada da percorrere è ancora lunga.

Notti insonni al lavoro per la città: "Amministrare un Comune significa guadagnare nove problemi per ognuno che risolvi - aggiunge - Ma non pensavo sarei stato così travolto, al punto da stare sveglio notti intere per comprendere se i tanti problemi che non riusciamo a risolvere li abbiamo esaminati da ogni angolazione".

Trantino spera di consegnare alla fine del suo mandato una Catania migliore: "Sono pronto in qualunque momento a farmi da parte, se qualcuno mi dimostra che quel che non va dipende da mia incapacità, e che al posto mio riuscirebbe a raddrizzare quel che non ci piace", dichiara con umiltà e determinazione. "Ma - mi sia consentito - non uno solo che riesca a metterci più passione e amore di quanto io non stia facendo. A fine mandato spero di consegnare una città migliore".

Il post di Trantino si conclude con un accorato invito alla collaborazione da parte di tutti i cittadini. "Catania ha resistito a ogni calamità", scrive. "Non saranno quei pochi o tanti che credono in un destino di irremovibilità a fermare chi ama questa città. E con chi la pensa allo stesso modo, faremo di tutto per sconfiggere quel destino".

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale